Angri. MetanSud Gas uno sportello dal volto umano (video)

Un nuovo punto ad Angri per diffondere un servizio energetico a tutto tondo per il territorio. MetanSud ha inaugurato in via Zurlo, nel centro della città doriana, una nuova sede dedicata alla consulenza per servizi elettrici e a metano.













L’A.D. Grillo: “Un grande traguardo”

Un grande traguardo per la società guidata da Salvatore Grillo D’Aniello, pronta ora a un servizio ancora più efficiente e affidabile. Il Point sarà luogo ospitale per ogni dubbio o questione, segno dell’umanità che è alla base dell’operato di MetanSud.

Il servizio è di Alfonso Romano