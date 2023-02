Castel San Giorgio. Torna il grande carnevale con la cosplayer più famosa d’Europa

Torna il grande carnevale Sangiorgese con 6 carri allegorici, animazione, spettacolo e un’ospite d’onore: Antonella Arpa, la cosplayer più famosa d’Europa.

Tutto pronto

A Castel San Giorgio è tutto pronto per il GRAN CARNEVALE 2023, un mix di allegria, creatività, tradizione e divertimento.

“È la festa della spensieratezza e dell’allegria, dei travestimenti e delle maschere, della sana voglia di divertirsi – ha affermato il sindaco Paola Lanzara -.

È una festa che per i bambini rappresenta puro divertimento e che, diciamolo, rallegra anche gli adulti.

L’impegno dell’assessore Antonia Alfano

Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, finalmente quest’anno torniamo alla normalità e ad un evento che da sempre caratterizza la nostra comunità. Attraverso la realizzazione dei carri allegorici, le nostre associazioni mostrano ancora una volta il proprio attaccamento al territorio, la propria creatività e voglia di fare. Grazie all’assessore Antonia Alfano avremo un Carnevale strepitoso, ricco di eventi e di divertimento.

Le parole della sindaca Lanzara

Ma il nostro Carnevale- ha concluso il primo cittadino – strizza anche l’occhio all’ambiente, l’invito che rivolgiamo a tutti, grandi e piccoli, è di non utilizzare bombolette spray nè coriandoli e stelle di plastica. Divertiamoci in sicurezza, tutelando il più possibile il nostro Ambiente”.

Il Programma

6 i carri allegorici che sfileranno per le vie cittadine.

Il carro “Disney”, allestito da: La mitica 500, Associazione Santa Barbara & Associazione culturale Sant’Antonio di Torello.

Il carro “THE ADDAMS FAMILY”, opera dell’Associazione San Michele Arcangelo di Trivio.

Il carro de “GLI HAWAIANII” allestito dall’Associazione SS. Annunziata di Castelluccio.

Il carro allegorico “IL MONDO Social” dell’Associazione Maria SS. di Costantinopoli di Aiello – Campomanfoli & A.C. Sport e Eventi.

Il carro de “I Supereroi” dell’Associazione Circolo San Giuseppe di Fimiani, Fimiani Babydance, Rainbow Children & Social Dance.

Il carro “SE SON SEMP A STESSA MUSICA” dell’Associazione Santa Croce.

Gli appuntamenti

Si parte sabato 18 Febbraio alle ore 15.00 da Via Dante Alighieri per poi proseguire su Via Biagio Alfano, Via Garibaldi, Via Francesco Alfano e Via Dott. Pietro Fimiani.

Domenica 19 Febbraio ore 15.00,partenza da Via Valesana,poi Via degli Iuliani, Via E. Lanzara e Via T.B. Lombardi.

Martedì 21 Febbraio il corteo carnascialesco partirà alle ore 15 da Via Luigi Guerrasio e proseguirà per Via Antonino Rescigno, P.zza Amabile, Via T.B. Lombardi.

Alle 18.30 grande chiusura del Carnevale Sangiorgese in Piazza della Concordia con Antonella Arpa, la cosplayer più seguita in Europa.

Chi è Antonella Arpa

Nativa di Udine, cresciuta a Castel San Giorgio, dopo una laurea triennale all’Università degli Studi di Salerno in Lingue e letterature straniere, successivamente la Magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane e il Master di I livello in Psicologia del linguaggio, presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, Antonella Arpa Alias “HIMORTA” arriva sul piccolo schermo con Ciao Darwin e Avanti un altro su canale 5, dove pone ai concorrenti domande relative all’universo fumettistico.

“Himorta”

Non solo Italia ma anche estero: nel 2020 e nel 2021 lavora per DC COMICS sponsorizzando l’evento mondiale virtuale DC FANDOME, guardato da oltre 22 milioni di utenti. Himorta compare in DC Fandome con il cosplay della celebre villain Harley Quinn.

È inoltre volata a Londra per intervistare Robert Pattinson per Warner Bros Italia in occasione del lancio di The Batman ed insieme a Riot Games Antonella ha raggiungo Los Angeles per il lancio della serie TV Netflix Arcane e Istanbul per le finali mondiali del campionato eSport Valorant Champions.

Uno dei suoi grandi successi è sicuramente il lancio del fumetto edito da Mondadori di cui è protagonista: La carta del fuoco.