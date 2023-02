Metelli Group, specialisti after market. Costruttori di ricambi di eccellente qualità da 60 anni.

E’ una storia di progresso, investimento in ricerca e sviluppo, successi e grandi numeri quella di una piccola officina meccanica bresciana divenuta oggi una realtà aziendale che punta ad una tecnologia all’avanguardia per processi di produzione avanzata.

Oltre 13.000 ricambi che afferiscono a 6 brand (Cifam, Fri.Tech., Graf, Kwp, Metelli e Trusting) distribuiti in 90 paesi nei cinque continenti. Freni e componenti idraulici, pompe acqua, trasmissioni e parti motore sicuri ed affidabili per soddisfare l’after-market indipendente (I.A.M.), l’assistenza di apparecchiature originali (OES) ed i produttori di apparecchiature originali (OEM).

I componenti costruiti (molti brevettati) spesso superano la qualità dell’originale: viene effettuata un’analisi metallurgica del pezzo OEM per offrire un materiale o un composto migliore. Una volta ricreato il design con sistemi CAD in 3D, il team di Ricerca e Sviluppo è in grado di suggerire ulteriori miglioramenti. In linea con elevati standard di qualità, l’azienda si avvale di software, utensili macchina e linee di assemblaggio robotiche utilizzati dalle maggiori case automobilistiche.

Grande attenzione al rispetto delle legislazioni vigenti in materia e delle norme del tipo ECE R 90, laddove applicabili. E, al pari dei componenti OE, quelli by Metelli Group sono prima testati nella simulazione computerizzata e poi nella vita reale (negli stabilimenti e su strada).

Ultimo aspetto, ma non meno importante, la preparazione e l’imballaggio progettato ad hoc per soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori, oltre ad un servizio rapido di distribuzione.

Dalla terra della 1000Miglia e dall’esperienza pluriennale deriva anche una gamma di componenti dedicata alle “Vecchie Signore” denominata Bugatti Classic, che si compone di 35 referenze di pompe acqua facilmente identificabili grazie al codice finale “BC”. E’ disponibile, inoltre, un servizio di restyling per ripristinare pompe acqua per qualsiasi tipo di vettura storica.