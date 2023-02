Pagani. Risarcimenti Paganese-Casertana, De Prisco aspetta la Prefettura

Post violenze di Paganese-Casertana, il risarcimento diretto per le attività e le famiglie colpite passa per l’interlocuzione tra De Prisco e la prefettura di Salerno. Lo scorso 22 gennaio in occasione del derby di serie D la città paganese è finita sulla ribalta della cronaca nazionale per gli episodi di guerriglia urbana nati proprio durante il fischio d’inizio della gara.

I danni

Un episodio tragico che portato alla città non solo tanto spavento e pubblicità negativa, ma anche e soprattutto danni importanti a diverse strutture. Questi ultimi hanno in più occasioni espresso il loro dolore e le loro difficoltà pubblicamente, trovando diverso supporto tra i privati, in prima linea con iniziative benefiche e raccolte fondi. A livello pubblico traccia un punto della situazione il sindaco Lello De Prisco, che spera in un aiuto dal Prefetto Francesco Russo. Quest’ultimo potrebbe infatti sbloccare dei finanziamenti ad hoc per anticipare il rimborso dei danni ricevuti lo scorso 22 Gennaio, invischiato nell’iter burocratico del caso.

De Prisco “No collette, speriamo in un fondo”

Su questo il sindaco De Prisco taglia corto, spiegando come “Da parte del comune non ci sono collette, c’è un interessamento attraverso la Prefettura per attingere ad un fondo ministeriale ma non abbiamo ancora notizie certe in merito. La vicenda non è infatti normata, in caso di partite di calcio la responsabilità di danni a persone e cose è da addebitare ai colpevoli di violenza”. Come quindi previsto da De Prisco, la Giustizia avrà bisogno di lunghi tempi di riflessione, a cui però vanno garantite in anticipo tutele economiche per i soggetti colpiti. “Non esiste un risarcimento diretto che si possa esercitare immediatamente, né dalla parte della società sportiva Paganese Calcio né da parte dell’ente comunale, che in un fatto del genere non c’entra nulla in termini di responsabilità” conferma ancora De Prisco, che spera nel Prefetto anche se “Sarebbe difficile per questo legittimare un aiuto concreto e organizzato da parte di uno dei corpi in questione. E’ avanzata la pratica con l’assicurazione del pullman incendiato, è un primo passo” concludendo ringraziando chi finora personalmente ha voluto aiutare i soggetti in difficoltà “Ci sono persone però per quanto ne so che si sono messe a disposizione nei confronti di famiglie e attività, a loro va il mio ringraziamento”