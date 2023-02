Scafati. Il “Giovanni Vitiello” cade a pezzi, il problema è però una scritta

Il tifo organizzato Scafatese si firma sotto la targa dedicata a Giovanni Vitiello “O’ Sceriff”, il comitato in sua memoria lo cancella ed è scontro. Altissima la tensione tra i vari tifosi della squadra simbolo del calcio scafatese e campano, il riconoscimento dei tifosi viene visto come un imbrattamento.

La polemica

Proprio sabato nella chiesa di Santa Maria delle Vergini in piazza Vittorio Veneto si è tenuto un rito religioso a un anno dalla morte dello storico allenatore locale, esempio di sport ed educazione per intere generazioni. Il suo ricordo è stato però contraddistinto da una forte polemica nata tra gli ultras canarini e un gruppo di amici storici di Giovanni Vitiello. Questi ultimi hanno difatti nelle scorse ore dipinto nuovamente parte della facciata dello stadio comunale dove è affissa la targa all’uomo di sport, a seguito di un’opera di presunto imbrattamento. Il comitato dedicato alla memoria di Giovanni ha infatti espresso mediaticamente il proprio disprezzo per una scritta apparsa negli ultimi mesi con scritto “Nuova Guardia Scafatese”. La firma è del nuovo gruppo di tifo organizzato dei gialloblù nato nel 2020, che contiene al suo interno le giovani generazioni ma anche il nocciolo della tradizione ultras locale. L’atto è stato visto come una deturpazione della memoria di Giovanni Vitiello, con parole anche molto pesanti dello stesso gruppo di amici storici, adducendo tali comportamenti come maleducati e privi di senso civico.

La reazione dei tifosi

Appena la notizia ha incominciato ad attraversare l’etere è stato fortissima la condanna da parte del gruppo di tifosi, scandalizzati dall’incomprensione e dal pregiudizio che ha scatenato una firma che è possibile vedere in tantissimi luoghi della città. “La scritta sotto la lapide di Giovanni è stata fatta questa estate come mai ora esce fuori questa contestazione ora. Sarà a scopo politico ?” è la provocazione sui social diffusa dal gruppo ultras, che ammettono candidamente “Gli autori della scritta siamo noi , gli stessi che hanno onorato Giovanni al suo funerale e che lo portano nel cuore ogni giorno”.

Il senso civico, ma il senso critico?

La cosa che più fa male ai tifosi è il pregiudizio dietro una scritta, reputata a prescindere un atto vandalico, in uno stadio comunale famoso agli onori per la cronaca per i continui furti e uno stadio di inagibilità che dura da anni se non decenni. “ Vorremmo parlare con chi ritiene questo atto un imbratto. Non permetteremo a nessuno di attaccarci così gratuitamente. La scritta su quel muro resterà li” concludono i tifosi. Le parole dei supporters hanno sortito un effetto contrario nei confronti del comitato, che si è addirittura anticipato nell’opera di “riqualificazione”, prevista per domenica ma anticipata a sabato