Angri. Sorrentino: "Non possiamo tollerare questa fase di rassegnazione e soprattutto non possiamo cedere alla criminalità"

Angri. Atti criminosi senza sosta. L’appello di Massimo Sorrentino

Sicurezza cittadina. Interviene sulla questione il presidente del consiglio comunale Massimo Sorrentino. “Sto, con forza, sollecitando tutte le autorità a prendere consapevolezza che il nostro territorio è in una fase di profonda emergenza sicurezza. C’è la necessità di concepire delle misure di prevenzione contro i ripetuti atti criminali che quotidianamente si registrano e spesso non vengono denunciati dai cittadini. Non possiamo tollerare questa fase di rassegnazione e soprattutto non possiamo cedere alla criminalità ma dobbiamo necessariamente reagire con tutti gli strumenti che la legge e lo Stato ci offre” dice Sorrentino.









Bisogna denunciare

È fondamentale Che ogni cittadino vittima di episodi criminosi che va dal furto delle auto a quello degli appartamenti oppure al semplice scippo vengano denunciati per Creare delle statistiche che possono essere prese in seria considerazione da prefettura e da organismi predisposti alla nostra vigilanza e tutela”. Continua Sorrentino.







Risposte immediate a questo stato di cose.

“Proporrò, anche sulla base di questi fatti criminosi, alla mia maggioranza di evidenziare questa grave situazione nelle opportune sedi, al comandante di Stazione dei Carabinieri, a quello di Polizia Locale ma soprattutto al Prefetto di Salerno, affinché vengano date risposte immediate e certe ai cittadini impauriti. Io e i miei concittadini siamo stanchi di subire” conclude il presidente Sorrentino.

RePol