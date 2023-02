Angri. Potatura programmata con occhio all’ambiente

“Teniamo a cuore le politiche ambientali” così l’assessore delegato all’ambiente Ciro Calabrese. Il nuovo corso delle politiche ambientali dopo la nomina di Calabrese tiene conto soprattutto del fattore ambientale. La manutenzione e la potatura degli alberi nel centro cittadino sono attenti proprio a questa particolare istanza ambientale.

Potatura programmata

Tra qualche settimana si parte con la potatura degli alberi di corso Vittorio Emanuele, un annoso problema irrisolto, che quest’anno è stata programmata in tempo ed è stato deciso di farlo in questo particolare periodo proprio per salvaguardare la nidificazione delle varie specie volatili autoctone che caratterizzano l’habitat.









Giardinieri all’opera

Intanto già da alcuni giorni le squadre degli operai specializzati giardinieri dell’azienda speciale Angri Eco Servizi sono al lavoro per la potatura del parco arboreo nel centro cittadino che presto si arricchirà di nuove specie anche in alcune zone “scoperte” dal verde urbano.

RePol