Basket. L’albergo Caja chiude i battenti, Sacripanti promesso sposo della Givova

L’addio di Attilio Caja

Subentrato ad Alessandro Rossi il 9 novembre scorso, il 61enne coach nativo di Pavia ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore della Givova Scafati, per motivi personali, nella giornata di lunedì 13 febbraio. La cocente sconfitta casalinga rimediata con la Dolomiti Energia Trento ha convinto, probabilmente, anche la dirigenza scafatese ad accettare senza troppi rimpianti la decisione di Caja, virando su una nuova guida tecnica. L’avventura giallobleu di Attilio Caja si conclude con 6 vittorie (tra le quali spiccano la storica gara in casa della Virtus Bologna ed il derby stravinto con Napoli in un PalaMangano pieno in ogni ordine di posto) e 7 sconfitte (pesantissime per la classifica odierna della Givova quelle di Trieste, Napoli e l’ultima casalinga con Trento), ruolino di marcia che lascia la truppa cara a patron Nello Longobardi al 13esimo posto in classifica, a pari merito con Brescia e Napoli, 2 punti in più di Verona e 4 più del fanalino di coda Reggio Emilia.

Arriva Sacripanti, fumata bianca imminente

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione negli ultimi minuti, dovrebbe arrivare in tempi brevi l’annuncio del nuovo head coach in casa Givova, con un pretendente ad aver ormai ‘staccato’ tutti: Stefano “Pino” Sacripanti. L’ex capo-allenatore della Virtus Bologna sarebbe alla sua quarta esperienza in terra campana dopo i 4 anni di Caserta (alla Juve dal 2009 al 2013), ed i 3 di Avellino (2015-18) e Napoli (2019-22, sua ultima avventura professionale). Il canturino classe 1970 è la scelta, convinta, della dirigenza salernitana dopo timidi approcci con l’entourage di Marco Sodini e Joan Plaza, entrambi vecchi pallini di patron Nello Longobardi. Sul coach ormai futuro sposo della Givova c’erano anche gli occhi della Leonessa Brescia (più che traballante la panchina di Magro), ma pare che il forte interesse ed un’importante offerta economica messa sul piatto dallo storico volto del basket scafatese in prima persona abbiano convinto “Pino” a sciogliere le proprie riserve. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime 24/48 ore, ma considerando che il diretto interessato si trova ora negli Stati Uniti con la famiglia e dovrebbe far ritorno in Italia a giorni, le tempistiche potrebbero variare.