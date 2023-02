Castellammare. Hashish e marijuana come figurine, “collezionate” in bustine

Scovati 93 grammi di hashish e 57 di marijuana suddivisi in venti bustine dedicate ad un anime giapponese, a un cartone americano e a un calciatore

La scoperta sorprendente fatta dai carabinieri di Sorreno che rinvengono la droga divisa in bustine e collezionata come le fugurine.

La collezione

A collezionare la raccolta, fatta di hashish e marijuana in bustine colorate, un 25enne di Castellammare di Stabia, A. P., fermato dai carabinieri del radiomobile di Sorrento mentre era in sella alla sua moto lungo la Statale Sorrentina.

La perquisizione

A due passi da Seiano è stato rinvenuto con quattro dosi di cocaina e 385 euro in contante ritenuto provento illecito dello spaccio. Ma la scoperta più sorprendente i carabinieri l’hanno fatta una volta arrivati a casa del giovane, già noto alle forze dell’ordine, dove hanno trovato 93 grammi di hashish e 57 di marijuana suddivisi in venti bustine. L’arresto

Tutte colorate, una porzione dedicata ad un anime giapponese, una a un cartone americano, una a un calciatore, un’altra trasparente. Palumbo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.