Dramma nel casertano. Insegnante 44enne precipita dal terzo piano

A precipitare dal terzo piano del suo appartamento in via Dante a Casaluce, in provincia di Caserta è Antonella Ferraiuolo, insegnante di 44enne

La grave malattia

La docente è morta sul colpo, lasciando tre figli. A quanto si apprende stava attraversando un periodo molto difficile a causa di una grave malattia.

L’ipotesi

Gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un suicidio. La donna si sarebbe chiusa nel bagno e poi si sarebbe lanciata dalla finestra. Sotto choc la comunità di Casaluce che incredula si stringe al dolore dei familiari.