Pagani. Tari, pubblicate le graduatorie provvisorie: contributo per 1422 famiglie

“Lo avevamo promesso – spiega il primo cittadino – e abbiamo lavorato in concertazione con gli uffici per riuscirci. Il nostro interesse nel dare un supporto economico nella regolarizzazione dei pagamenti alle fasce meno abbienti si è perciò combinato nella progettazione di questo contributo nella volontà di premiare quelle famiglie che pagano e hanno sempre pagato, destinando uno stanziamento importante che ha assicurato la copertura totale agli idonei che hanno presentato domanda.

Per chi avesse effettuato l’intero pagamento della TARI e non abbia ancora consegnato l’IBAN è pregato di farlo, protocollando i dati quanto prima.

Le graduatorie sono provvisorie con divisione di idonee e non idonee (con suddivisione per fuori termine, non presenti in anagrafe tributaria e mancanza dei requisiti/pagamenti), onde consentire eventuali ricorsi.