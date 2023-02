Prima ferisce madre e compagno di lei, poi agente in Commissariato. Poliziotto spara e uccide aggressore

Lite familiare sfocia in tragedia. L'aggressore viene portato nell'ospedale Vecchio Pellegrini ma lì muore

La lite

Dopo avere ferito la madre in casa, raggiunge il compagno della donna che si era recato in commissariato per denunciare l’accaduto e tenta di accoltellarlo alla gola.

L’accoltellamento in Commissariato

Un agente cerca di disarmarlo ma viene ferito da un fendente alla gamba e mentre l’aggressore sta per sferrargli un’altra coltellata, stavolta alla gola, un altro poliziotto spara e lo ferisce gravemente alle gambe.

L’epilogo tragico

L’aggressore viene portato nell’ospedale Vecchio Pellegrini ma lì muore. Nello stesso nosocomio sono stati medicati e dimessi il patrigno della vittima e l’agente. La tragedia si è consumata ieri nel commissariato Vicaria di Napoli dopo la lite familiare.