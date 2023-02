Sant’Antonio Abate. Via Paludicelle riprendono i lavori

Via Paludicelle potrebbe a breve essere riaperta al transito veicolare. Dopo circa due anni vedrebbe la conclusione l’ampliamento del tratto di strada che collega la cittadina abatese con la rotatoria d’immissione sullo svincolo delle bretelle M2, M3 e la diramazione autostradale di collegamento con la strada statale 268 a Monte del Vesuvio.

Vari rallentamenti

I lavori per l’ampliamento delle carreggiate è stato ostacolato da alcuni problemi di natura tecnica e burocratica, una situazione che tuttavia sembra essere stata superata con la ripresa dei lavori della ditta appaltatrice per conto dell’ANAS che presto potrebbe aprire, anche se non in maniera non definitiva, il tratto di collegamento che smaltirebbe una parte del traffico su Via Dei Goti già assorbito dall’apertura della bretella M2 e che potrebbe ulteriormente migliorare il tratto con la Via Adriana ad Angri con l’ultimazione dei lavori lumaca della rampa autostradale in uscita da Salerno dell’A3 in località Pagliarone tra le cittadine di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori che purtroppo procedono a gran rilento.

