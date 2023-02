Scafati. PD alla ricerca di alleati, Salvati continua la campagna in FDI

I principali partiti di centrosinistra e centrodestra continuano ad organizzarsi verso la prossima campagna elettorale strutturandosi e rilanciando le sfide del domani. Partito Democratico e Fratelli D’Italia al centro del dibattito locale negli ultimi giorni, i primi impegnati con le mozioni congressuali nazionali, i secondi con l’assemblea regionale dei dirigenti.

Salvati tra Polverificio e Dirigenze

Il volto di FDI attualmente impegnato nella sua ricandidatura ha voluto nelle scorse ore, in occasione dell’incontro regionale con la presenza del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, ritornare sull’accaduto promettendo impegno futuro per il Polverificio Borbonico in via Pasquale Vitiello. “Ho avuto modo di sottolineare al Ministro Gennaro Sangiuliano la situazione del Polverificio” ha spiegato Salvati “Questa brusca frenata dovuta alla fine anticipata del mandato ha rallentato lo sviluppo della città anche per quanto riguarda il nostro patrimonio artistico-culturale. Adesso che finalmente c’è un serio interlocutore al Governo sono fiducioso che tra qualche mese potremo finalmente mettere su un tavolo la vicenda del Polverificio e trovare una definitiva soluzione”.

Il Congresso PD

Nel frattempo però il PD nel congresso andato in scena alla Casa del Popolo la scorsa domenica fa la conta degli alleati e organizza il futuro elettorale, mentre a vincere localmente la competizione per il prossimo leader democratico Stefano Bonaccini con oltre il 50% di voti. La mattinata si è contraddistinta per una serie di interventi di tesserati e non che hanno ribadito un ruolo determinante a contrasto dell’avanzare delle destre. Ad esprimere il proprio sostegno ad una coalizione di centrosinistra targata PD ci sono stati Sinistra Italiana con Tonino Scala e i civici PER rappresentati da Nello Di Lallo e Polo Civico di Ignazio Tafuro. Presenti anche Michele Cirillo per Italia Viva e Antonello Cirillo per Free Scafati.

Le parole di Fontanella

“Dal Congresso usciamo con un messaggio forte e chiaro alla città: il PD c’è ed è impegnato nella costruzione di una coalizione ispirata ai principi democratici e progressisti, per battere le destre che hanno prodotto, negli ultimi anni, solo macerie per Scafati” sono le dichiarazioni post giornata del coordinatore PD locale Giuseppe Fontanella “Nei prossimi giorni, tenendo fede al mandato ricevuto in occasione dell’ultima riunione del Direttivo cittadino, terminerò le consultazioni tra gli iscritti e le iscritte del PD, per poi convocare subito una riunione formale con le organizzazioni politiche e sociali che, nella prima fase di consultazione, mi hanno dato disponibilità al dialogo”.