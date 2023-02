Angri. Cimitero per animali d’affezione, approvato regolamento

Il regolamento

Il Consiglio comunale ha approvato un regolamento per la edificazione di un cimitero per gli animali d’affezione. Lo scopo è realizzare una struttura capace di raccogliere i resti o le ceneri di cani e gatti: una novità per tutto il comprensorio.

L’area prescelta

Per il momento l’assise cittadina ha varato solo il regolamento in attesa che una variante al Piano urbanistico comunale individui la porzione del terriorio più idonea nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. È scritto che “l’area prescelta per la localizzazione della struttura cimiteriale dovrà essere resa urbanisticamente compatibile all’insediamento come individuato dal PUC approvato da questo Ente, attraverso specifica variante”.

Le caratteristiche

La sua dimensione dovrà essere tra i cinquemila e i diecimila metri quadri e la fascia di rispetto dovrà essere di cinquanta metri dal perimetro: all’interno di essa saranno vietate nuove edificazioni ed empliamenti di edifici preesistenti. Sono escluse dalla possibilità di ospitare il cimitero le aree urbanizzate, quelle destinate a riserva naturale e assoggettate a tuetela paesaggistica. Il cimitero potrebbe sorgere in un terreno in zona pedemontana.

Pippo Della Corte