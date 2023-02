Biologicamente incontra l’Asd Ginnastica Salerno per informare sulla corretta alimentazione

ll 16 Febbraio 1° seminario per gli operatori del 2023 all'Hotel Capital di Campagna. Il biologico garanzia di benessere e business per i giovani

Biologicamente incontra l’Asd Salerno: il biologico garanzia di benessere dentro e fuori la palestra

Mangiare biologico

Mangiare biologico per migliorare il rendimento e la forma fisica. Ne parliamo domani 15 febbraio a Salerno con l’Asd Ginnastica Salerno. L’incontro si terrà alle 17,45 al Palazzetto Acquamare Sport, con la partecipazione della nutrizionista Alessandra Di Giacomo che illustrerà i punti fondamentali per osservare un corretto piano alimentare e qualche consiglio personalizzarlo secondo le esigenze del proprio benessere psico-fisico, dentro e fuori dalla palestra. Il 16 Febbraio invece alle 18,30 all’Hotel Capital di Campagna si terrà il Seminario formativo per tecnici del settore dal titolo “L’agricoltura che fa bene alla salute e al Pianeta”

Fuori e dentro la palestra: il biologico garanzia di benessere per i giovani atleti

Con il team di Biologicamente la nutrizionista Alessandra Di Giacomo smonterà falsi miti e convinzioni sbagliate sull’alimentazione degli sportivi. Verranno affrontati gli errori più diffusi anche tra gli atleti per migliorare la forma fisica e potenziare le prestazioni agonistiche. Inoltre si esamineranno le cattive abitudini più diffuse dai giovani per mantenere la linea come la tendenza a saltare i pasti e a evitare alimenti nutrienti quali i legumi oppure il capriccio di saltare la merenda e lo spuntino pomeridiano.

Le parole del presidente Cooperativa Terramore

“Spesso i ragazzi non tengono conto di quanto sia complesso l’organismo e quante dinamiche incidano sul funzionamento della sua macchina – spiega Carmine Papace Presidente della Cooperativa Terramore promotrice del progetto – Verrà dunque chiarito perché il cibo biologico sia più salutare, faccia meglio alla bellezza e alla qualità delle performance sportive. Senza trascurare l’importanza del sonno e del riposo!”

Appuntamenti: “L’agricoltura che fa bene alla salute e al Pianeta”

É il primo appuntamento del 2023 per il ciclo di incontri con gli operatori del settore. Il 16 Febbraio alle 18,30 all’Hotel Capital di Campagna si terrà il Seminario “L’agricoltura che fa bene alla salute e al Pianeta” che vedrà la partecipazione del Direttore dell’Op Terramore Demetrio Esposito, della tecnologa Alimentare Maria Manuela Russo, della nutrizionista Maria Colomba Di Sarno, dell’Agronomo Carmine Maisto, del Direttore Nazionale di Legambiente Michele Buonomo. Un’occasione non solo di formazione ma anche di valorizzazione del lavoro dei produttori del biologico, esempi di lotta e resilienza contro il consumismo e la globalizzazione.

Campagna informativa

Tutti gli appuntamenti rientrano nella campagna informativa finanziata dalla Regione Campania, dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica – (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l’azione di “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del PSR 2014/2020.