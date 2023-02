Cava de’ Tirreni. Piscina comunale, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Assegnazione lavori

Sono stati aggiudicati alla Epitecna i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale di via G. Palumbo, per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta, di euro 975.265,12.



Il progetto

Il progetto ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5: Inclusione e coesione – Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”, per un importo complessivo di euro 1.262.309,50.



Le parole del vicesindaco Nunzio Senatore

“Stiamo lavorando per cogliere tutte le opportunità offerte dai fondi del Pnrr – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – grazie al lavoro meticoloso dell’ufficio tecnico. Sappiamo tutti delle vicissitudini della nostra piscina comunale e dei problemi della vecchia gestione affidata ad un privato nel 2004, che ne hanno causato la chiusura e anche la necessità di reperire nuovi fondi per i necessari lavori di manutenzione straordinaria. Finalmente ora possono iniziare i lavori e far ritornare il nostro impianto con due piscine, tribuna, spazi per il ristoro e altre attività, oltre che un ampio parcheggio, alla piena attività”.



La piscina comunale sarà oggetto di un completo restyling sia delle opere edili e della facciata che dell’impiantistica.



Le parole del l’assessore al Patrimonio Lorena Iuliano

“Il recupero della piscina rappresenta una priorità insieme alle scuole – afferma l’Assessore al patrimonio Lorena Iuliano – e abbiamo raggiunto finora importanti obiettivi grazie ai fondi Pnrr da investire sul grande patrimonio immobiliare del Comune. Oltre la piscina, infatti, finanziata anche il recupero della scuola Simonetta Lamberti, del complesso monumentale di Santa Maria al Rifugio, le Case popolari di Pregiato, solo per citarne alcuni”.