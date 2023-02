Nocera Inferiore. truffa all’INPS, rinvio a giudizio per 44 persone

Truffa all’INPS. Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per 44 persone finite nella rete della giustizia durante un blitz avvenuto nel 2019 che portò ad arresti e indagati.

Erogazioni benefici non dovuti

Nelle maglie della giustizia finirono professionisti impegnati come consulenti del lavoro, imprenditori e faccendieri che attraverso la manipolazione di documenti riuscivano a ottenere erogazioni previdenziali non dovute da parte dell’INPS, crediti d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate e indennità previdenziali non dovute pari a 2 milioni di euro.









L’udienza

Il 13 marzo prossimo gli indagati saranno in aula davanti al Gup del Tribunale nocerino, Giovanni Pipola come riporta il quotidiano “La Città”. Le indagini, nel dettaglio, erano state focalizzate su due studi consulenza del lavoro ubicati a Sant’ Egidio del Monte Albino e Moiano, in provincia di Benevento.

ReCro