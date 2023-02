Nocera Inferiore. Carmine Bucciero non comanderà per la seconda volta il corpo di polizia municipale

Nocera Inferiore. Veto per Bucciero al comando di Polizia Locale

Carmine Bucciero non comanderà per la seconda volta il corpo di polizia municipale. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” l’ufficiale non avrebbe ricevuto il nulla osta da parte del Comune di Sorrento, ente di appartenenza e dove svolge le funzioni di vice comandante.













Entrata in servizio

Bucciero sarebbe dovuto entrare in servizio oggi ma, come riporta il quotidiano salernitano, il comandante Bucciero resterà in servizio a Sorrento nel ruolo di vice comandante. Bucciero era già stato in città durante il secondo mandato amministrativo del sindaco Manlio Torquato. Esperienza non proprio felice e terminata con qualche polemica a dicembre del 2021 con il mancato rinnovo del contratto.









Nuova valutazione di curriculum

Ora il sindaco Paolo De Maio starebbe già vagliando alcuni curriculum tra quelli pervenuti a dicembre in risposta all’avviso pubblico per la selezione del dirigente di Polizia Locale con un contratto a tempo pieno di durata annuale.

RePol