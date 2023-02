Sant’Egidio. Forno crematorio, stop alla realizzazione: le parole del sindaco La Mura

E’ il primo cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino ha spiegare il percorso che ha portato alla decisione di non procedere alla realizzazione del forno crematorio.

Il sindaco La Mura

“Care concittadine e cari concittadini,

quest’oggi ho personalmente comunicato ai capigruppo consiliari la determinazione definitiva dell’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare di non procedere alla realizzazione del forno crematorio.

Il senso di responsabilità

Il percorso che ci ha portato a questa decisione non è stato semplice, come sapete, perché, da buoni amministratori, abbiamo dovuto sforzarci di contemperare varie esigenze. Alla fine, con il senso di responsabilità che è proprio di ogni nostra azione, abbiamo deciso di fermare i lavori per la costruzione del forno.

La decisione

Era un obiettivo al quale da molto tempo, con il Consigliere regionale Nunzio Carpentieri, stavamo lavorando, nel silenzio e nel rispetto di tutte le posizioni, senza mai strumentalizzare gli eventi e senza trasformare in un motivo di battaglia politica un tema così delicato. Siamo orgogliosi di come abbiamo condotto e gestito questa fase non semplice e siamo certi che i nostri concittadini abbiano apprezzato il nostro stile.

Voto all’unanimità

Nel Consiglio comunale del prossimo 24 febbraio voteremo l’atto che di fatto sancirà definitivamente la mancata realizzazione del forno crematorio. Lo faremo, come abbiamo concordato oggi in conferenza dei capigruppo, all’unanimità e quindi con il voto di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.