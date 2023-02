Sarno-Scafati. I sindacati vincono, gli 8 operatori tornano al “Mauro Scarlato”

Figuraccia per l'Asl costretta dopo pochi giorni dall'ordinanza a ritirare il passaggio di personale sanitario da Scafati verso Sarno: il reparto designato non esiste

Dietrofront Sarno-Scafati, gli 8 operatori sanitari tornano al presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”, il loro inserimento al “Martiri di Villa Malta” non seguiva nessun criterio aziendale. La storia sanitaria che ha collegato gli ospedali di Sarno e Scafati dopo una settimana intensa di ordinanze e polemiche si conclude grazie al pressing dei sindacati.

L’ordinanza contestata

All’inizio della scorsa settimana è diventata reale la decisione da parte dell’ASL Salerno di spostare all’interno del presidio ospedaliero del “Villa Malta” un medico e sette operatori sanitari per la costituzione in loco di un reparto di lungodegenza. Una decisione questa che ha visto come contraccolpo il collasso dello stesso reparto da Scafati, lì dove provenivano i lavoratori in oggetto. Da subito è partito il pressing disperato delle sigle sindacali, da CGIL a CISL passando per la FIALS, sconvolte da una decisione esule da ogni tipo di trattativa di categoria. I dipendenti arrivati al “Villa Malta” sono stati addirittura costretti a tornarsene a casa con ferie pagate fino a questo lunedì perché mancavano i posti letto del “fantomatico reparto”. Nelle ultime ore, dopo ulteriori interlocuzioni, l’Asl ha ceduto e ha ritirato la sua mossa.

Le parole della FIALS

“La marcia indietro dell’Asl è segno che il sindacato, se fatto bene, può ancora dare risposte ai lavoratori su questioni che ledono la dignità professionale di chi tutti i giorni prova a dare un servizio alla comunità”, ha detto Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno “La revoca del provvedimento, anche alla luce della riorganizzazione del presidio ospedaliero di Scafati, è il segnale che sulla vicenda avevamo ragione a volerci vedere chiaro e ad andare fino in fondo. Aprire un reparto con un solo medico, a Sarno, non aveva senso, anche perché Scafati necessita di personale per la riorganizzazione su cui si sta procedendo”.

Un piano politico andato male?

Anche la politica scafatese plaude al lavoro sindacale, ma scatena la sua rabbia sull’operato dell’Asl, tirando in ballo anche rapporti politici tra Regione e comune di Sarno. “L’impressione è che dietro a questo girotondo di dipendenti ci sia evidentemente la mano della politica, che sempre più sfacciatamente snobba Scafati per aiutare gli amici del governatore Vincenzo De Luca” è l’attacco di Francesco Carotenuto di Scafati Arancione “E’ risaputo infatti che l’amministrazione sarnese targata PD è da tempo all’attacco sul tema vista la carenza di personale al “Martiri di Villa Malta”, ma la soluzione non è fare a chi figli e chi figliastri. Ci vogliono concorsi credibili, con compensi dignitosi e assunzioni di massa al livello del panorama europeo. Invece si gioca con le matrioska, provando a nascondere come lungodegenza un medico che sarebbe servito tanto in medicina generale, al centro delle vertenze sarnesi”.