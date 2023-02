Mercato San Severino, blitz all’alba. Controllavano lo spaccio di stupefacenti, raffica di arresti

Il blitz

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, nell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di L. G., A. D., C. C., B. A. e B. E. (in carcere) e A. A., G. I., L. D., P. G. e R. G. (agli arresti domiciliari).

Gravi indizi

I predetti sono stati ritenuti dal GIP gravemente indiziati in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 e per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti relativi al trasporto, alla detenzione, alla vendita e alla cessione al dettaglio di cocaina, crack, marijuana e hashish.

Gli indiziati

In particolare, il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di:

L. G., quale capo, A. D., quale organizzatore e promotore, C. C., quale fornitore e promotore, e A. A., G. I., L. D. e P. G., quali partecipi, di un’associazione a delinquere che, avvalendosi anche di armi e munizioni, controllava e gestiva lo spaccio di stupefacenti in Baronissi (SA), Pellezzano (SA) e Mercato San Severino;

B. A. (figlio) e B. E. (padre), quali capi e promotori, e R. G. (madre), quale partecipe, di un ulteriore gruppo criminale, costituito su base familiare, egemone nella piazza di spaccio della frazione “San Vincenzo” di Mercato San Severino.