Nocera Inferiore. Comune ammesso a finanziamento efficientamento pubblica illuminazione

Il Comune di Nocera Inferiore ammesso a finanziamento per l’Obiettivo Specifico 4.1 del POR FESR 2014-2020, intervento di riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione.

Il progetto finanziato

Con il decreto dirigenziale n. 24 del 14 febbraio 2023 la Giunta della Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Nocera inferiore per “l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione promuovendo l’installazione di sistemi automatici di regolazione”, a valere sull’Obiettivo Specifico 4.1 (Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili) del POR FESR 2014/2020.

Efficientamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione

Per la candidatura al programma di finanziamento – che complessivamente stanzia 40 milioni di euro – l’ente aveva predisposto la progettazione esecutiva e la diagnosi energetica per l’efficientamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione con sistemi a led e per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione, predisponendo anche il quadro tecnico economico, inviato recentemente aggiornato alla Regione Campania per un importo pari a euro 2.662.638,63.

La dichiarazione del primo cittadino

«Un’ottima notizia che si colloca in una fase di grandi interventi nella nostra città nel segno di un contenimento della spesa pubblica e nel rispetto per l’ambiente. Il progetto era stato candidato dalla precedente Amministrazione Comunale e oggi raccogliamo, grazie a quel lavoro, un risultato importante» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.