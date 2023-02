San Marzano sul Sarno. Una città sportivamente vincente (video)

San Marzano festeggia i suoi supereroi sportivi, la vittoria delle rispettive Coppa Italia Regionale per calcio e Futsal donano respiro nazionale alla città. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela Zuottolo ha organizzato, su spinta anche del delegato consigliere comunale Mariano Ciancia, una cerimonia per il San Marzano Calcio e il Mama Futsal San Marzano, campioni sul campo ed esempi per un popolo che li tributa. Le vittorie in Coppa Italia Regionale, con la partecipazione ora nelle manifestazioni nazionali, portano il nome del paese in alto e per l’ente è stato un onore, sentito come dovere, poter celebrare le proprie eccellenze sempre più in risalto.













Calcio “Felice” e vincente

Il San Marzano Calcio solo un anno fa vinceva la sua prima Coppa Italia Regionale. Il bis raggiunto rappresenta la forza e la serietà della società guidata da Felice Romano, che domina nel rispettivo campionato e spera di regalare presto una storica quarta serie ai blaugrana.









La favola del Mama Futsal

Una storia operaia, d’impegno ogni oltre difficoltà è la Mama Futsal San Marzano, vincitrice della Final Eight C1 e anche lei in corsa per la promozione. Il Futsal è centro aggregativo importante per la comunità, la vittoria rappresenta un messaggio di rilancio.

Il servizio è di Alfonso Romano