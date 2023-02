San Valentino Torio. Formisano soddisfatta della raccolta sangue “ma i giovani non rispondono all’invito!”

In occasione della festa patronale di San Valentino, protettore dei cuori innamorati, al plesso scolastico Mazzini si è tenuta domenica 12 febbraio la raccolta sangue promossa da Fratres di Maria Rosaria Formisano, che, dopo la scomparsa dei fratelli Giuseppe e Fedele ha deciso di dare vita ad un’associazione socio-sanitaria con fini di solidarietà.

La raccolta sangue

Ogni mese, dalla fine dello scorso anno promuove infatti una raccolta sangue in collaborazione con l’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ed ora, tutte le sere fino al termine dei festeggiamenti per il santo patrono, c’è uno stand in piazza santa Croce, proprio vicino alla cappella del santo, dove si sensibilizza visitatori e fedeli sull’importanza della donazione.

Ieri mattina la chiamata a raccolta ha visto 27 donatori totali. Ma a presentarsi sono stati molti di più, arrivati con tanta buona volontà ed entusiasmo, mossi dalla voglia di compiere un gesto di bontà tuttavia, per motivi medici hanno dovuto rinunciarvi.

Chi può donare

“Succede che spesso si presentano persone che hanno superato l’età anagrafica per poter donare o che non possono farlo per problemi legati a qualche patologia medica” spiega Maria Rosaria Formisano, di professione infermiera che spiega che “può donare pure chi ha 60 anni purché sia già un donatore abituale e si sottoponga ad un elettrocardiogramma una volta all’anno, non possono donare coloro che hanno l’emoglobina bassa o qualche problema di salute, ad esempio si sono presentati i calciatori della squadra amatoriale del Real San Valentino, purtroppo avevano appena fatto la partita e nemmeno hanno potuto donare”.

Le parole di Formisano

Il bilancio della raccolta sangue di ieri è stato positivo a guardare i numeri. “Abbiamo avuto – continua la Formisano – tante persone non del luogo, venute appositamente per donare: 4 da Terzigno, 1 da Ottaviano, 2 da Palma Campania, 1 da Ercolano, 1 da San Marzano, 5 da Striano, praticamente una intera famiglia composta dal padre, madre, i figli e la fidanzata del figlio, una cosa bellissima che dimostra come questi genitori hanno lavorato per educare a questi temi sociali. Una persona addirittura dalla Sicilia, era amico di mio fratello Fedele ed è arrivato appositamente dalla Sicilia, Gianfranco Longobardi, che ha preso i giorni di permesso per raggiungerci”.

Giovani “assenti”

Formisano ha una nota di rammarico “Purtroppo le adesioni che abbiamo vedono i giovani ancora assenti e questo mi dispiace, si presentano perlopiù persone mature o che non possono donare, invece raggiunti i 18 anni si può donare, c’è ancora paura o diffidenza intorno alla donazione, che è un po’ come il timore ad andare in bicicletta, poi dopo la prima pedalata si corre, così avviene per i donatori per cui diventa un appuntamento fisso”.

La prossima raccolta

Domenica mattina anche i non donatori hanno potuto usufruire gratuitamente delle visite con la nutrizionista Anna De Filippo “siamo non profit, ci interessa la salute” precisa Formisano che ad ogni incontro prevede animazione, visite mediche, analisi e un buffet di ristoro. La prossima raccolta sangue avverrà domenica 12 marzo prossimo nella frazione Casatori di San Valentino Torio presso la Chiesa della Madonna delle Grazie in via Tora.

Anna Villani