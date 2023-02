Scafati. FDI incarica Santocchio ambasciatore per un centrodestra unito

A Scafati c’è un nuovo mandato esplorativo per provare a riunire Fratelli D’Italia e tutto il centrodestra, Edmondo Cirielli incarica direttamente Mario Santocchio. Lo scorsa dirigenza regionale di FDI non è stato momento solo di condivisione generale di idee e pratiche, ma per gli scafatesi ha rappresentato anche un punto intermedio di analisi sulla questione cittadina.

Piano B a Salvati?

Presenti al momento l’ex sindaco Cristoforo Salvati e l’ex consigliere provinciale Luca Maranca, due figure che rappresentano però al meglio l’anima di FDI Scafati, divisa generazionalmente e politicamente. Nell’occasione Salvati ha avuto modo di aggiornare il dirigente provinciale Alberico Gambino e il consigliere regionale Nunzio Carpentieri sul lavoro portato avanti nell’ultima settimana. Pochi giorni fa infatti l’ex sindaco è stato incaricato a definire liste e candidati a supporto di una sua ricandidatura dopo la vittoria del 2019, arrivando a concludere ad ora due liste, una del partito ed una civica. Un risultato acerbissimo per provare ad arrivare a ballottaggio nella prossima tornata elettorale, ed ecco che il partito di Giorgia Meloni sembra “coprire la scommessa”.

Santocchio ambasciatore

Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli ha così interloquito con Mario Santocchio, altro storico volto di FDI, per provare ad iniziare un nuovo ragionamento con basi completamente diverse. Santocchio e Salvati infatti sono molto lontani in termini di costruzione politica, con il secondo che sta provando ad accentrare a sé i propri fedelissimi durante il mandato amministrativo, mentre il primo è più portato alla ricostruzione di un centrodestra unito che passa però per un pesante taglio generazionale.

Le parole dell’ex presidente del Consiglio Comunale

“Mi è stato conferito un mandato esplorativo di carattere politico, non devo essere per forza il futuro candidato sindaco” puntualizza subito Santocchio, che intende concentrarsi sulla costruzione piuttosto che sulle candidature “Ho sempre avuto una posizione aggregativa nei confronti delle altre forze di centrodestra che proverò a contattare per capire come si possono creare delle basi reali affinché ciò accada. Il nostro obiettivo è arrivare al ballottaggio, non possiamo pensare di arrivarci da soli”. Santocchio rispetto Salvati può agire su un panorama politico più ampio in termini di spazio, riuscendo magari a ricominciare un discorso con la Lega e Forza Italia che possa vedere anche l’esclusione del sempre più candidato sindaco Pasquale Aliberti. “Il mio obiettivo è di riuscire a ricreare un quadro politico vero e non personalistico, cercando di dare anche una spinta verso i più giovani che tanto possono dare” conclude Santocchio.

Salvati “Raccolgo sempre più supporto”

Cristoforo Salvati però si difende a spada tratta, anche visto una certa sorpresa “La notizia del mandato a Santocchio l’ho scoperta dai media ma non mi preoccupa. Sento la fiducia del partito e stiamo costruendo anche la terza lista, sento molto supporto sul mio nome da tanti amministratori che si tessereranno con FDI come Laura Semplice e Antonio Carotenuto. Spero solo che chi rappresenta il partito non raccolga sostegni da chi come consigliere ha firmato per la fine del mio mandato, togliendo alla città un’istituzione stabile e in rampa di lancio”. Quest’ultima frase è una stoccata diretta agli ex membri di assise passati dalla maggioranza all’opposizione negli ultimi due anni, in primis Espedito Fontana ma anche Paolo Attianese, Anna Conte, Antonella Vaccaro e Nicola Cascone. Sarà una battaglia di stile, contenuti e forza rappresentativa.