“Uniti per il cuore di Mariarosaria”. Raccolta fondi per delicato intervento chirurgico a Boston    

Raccolta fondi per consentire alla bambina campana un delicatissimo intervento chirurgico a BOSTON

La donazione

Si registra una mobilitazione generale per sensibilizzare quante più persone possibili ad effettuare donazioni in danaro sulla piattaforma www.buonacausa.org/cause/unitiperilcuoredimariarosaria ; da famosi calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo ma anche del mondo dell’imprenditoria partendo da una nota struttura di Pompei dove Maria Cavallaro, madre della bambina , lavora, stanno adoperandosi per fare rete e raccogliere quanto più possibile nel più breve tempo possibile.

Una corsa contro il tempo

E’ infatti una corsa contro il tempo come è marcato nella comunicazione dei Dottor Del Nido e Dottor Marx del dipartimento di cardiologia del BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL diretta al padre di Mariarosaria, Giuseppe Graziuso.

Urgente l’intervento a Boston

E’ urgente intervenire da qui a massimo tre mesi, in ballo c’è la vita della piccola Mariarosaria ma soprattutto evitare il trapianto. Unica speranza è appunto il dipartimento di cardiochirurgia pediatrica del BostonChildren’sHospital, negli Stati Uniti, centro di altissima specializzazione per la ricerca e la cura di cardiopatie congenite complesse, nonché primo centro mondiale per il trattamento della cardiopatia.

La piccola Mariarosaria

Mariarosaria è una bimba di otto anni affetta da una grave e rarissima cardiopatia congenita complessa TRASPOSIZIONE CORRETTA DEI GROSSI VASI (LTGA). Mariarosaria non ha una vita uguale agli altri bimbi ha una terapia farmacologica importante e non può affaticarsi.

Mariarosaria ha subito due interventi preparativi di bendaggio per preparare il cuore a subire un ultimo intervento doppio switch arterioso intervento rischioso di circa 16 ore con pericolosità scala 5 che è il valore più alto.

Il viaggio della speranza

Dopo tutto questo travaglio senza soluzione i genitori sono riusciti ad aprire un canale di comunicazione con il BOSTON CHILDREN’S HOSPITAL dove il professore Pedro J Del Nido direttore e capo del dipartimento di chirurgia cardiovascolare supportato dal dottor Gerard Marx hanno dato disponibilità ad intervenire per dare speranza di vita alla piccola Mariarosaria.

La richiesta di aiuto

I costi proibitivi dell’operazione, anche se in parte garantita dal sistema sanitario nazionale , sarebbero stati difficili da pareggiare da parte della famiglia di Castellammare di Stabia e l’unico modo per provarci è stata attivare questa grande rete di solidarietà.

Anche un piccolo contributo per salvare una vita

L’invito è quello di donare, perchè anche un piccolissimo contributo è un grande gesto di solidarietà che può aiutare a salvare una vita.