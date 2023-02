Angri. Commercio a lutto, muore Francesco Lamanna “O’ barese”

Angri. A lutto il commercio angrese, muore Francesco Lamanna “O barese”

Un riferimento nel mondo del commercio locale, Francesco Lamanna era conosciuto come O‘ Barese.

Il commercio angrese perde una figura di riferimento, è morto a 71 anni Francesco Lamanna, conosciuto ad Angri come O’ Barese. Due le attività di articoli da regalo e detersivi che Francesco Lamanna per anni ha gestito. Una è situata in pieno centro, al Corso Italia e l’altra in viale Kennedy, entrambi i punti vendita sono conosciuti e apprezzati anche da clienti provenienti da località vicine.

Da alcuni anni Francesco, O’ barese, aveva lasciato le due attività in gestione al figlio. Apprezzato da tutti per la sua disponibilità e la sua generosità, lascia un vuoto in città.

I funerali si svolgeranno nella Collegiata di San Giovanni Battista alle ore 16.00 di sabato 18 febbraio 2023. Ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino