Baronissi. Furto nella notte in una gioielleria

Non si contano più oramai i furti nei negozi di gioielleria in tutta la provincia di Salerno.

Ora l’episodio criminoso è accaduto in una gioielleria di Baronissi. Il colpo è stato messo a segno nella notte scorsa. La tecnica è sempre la stessa, nel cuore della notte, cercando di eludere la serranda del negozio, sfondandola o alzandola quel tanto che basta per introdursi all’interno dell’attività commerciale.

E come sempre non bastano gli allarmi o l’intervento delle forze dell’ordine, i malviventi quasi sempre riescono a raggiungere il loro scopo. Alla gioielleria di Baronissi pare sia stata portata via merce per circa cinquemila euro, quella che era nelle vetrine.

Pare che la banda sia composta da 4 o 5 persone. Le forze dell’ ordine stanno indagando sull’accaduto.