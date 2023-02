Castellammare di Stabia. Operaio schiacciato da lastra d’acciaio

La RSU di Fabbrica proclama per la giornata di venerdì 17 due ore di sciopero con uscita anticipata su tutti i turni di lavoro e il blocco di tutte le attività per sabato 18.

L’uomo, 51 anni, di Gragnano, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Loreto Mare di Napoli. Avrebbe riportato traumi alle ossa e contusioni. Un quadro clinico stazionario nella gravità della situazione in cui versa il paziente.

La dichiarazione dei sindacati

“Ancora un infortunio, un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un nostro collega – scrivono in una nota Fiom, Fim e Uilm – Ancora un incidente determinato dallo schiacciamento di un lavoratore sotto una lastra d’acciaio. A conferma che si fà ancora troppo poco, che bisogna fare ancora grandi sforzi perché la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro diventi Patrimonio Comune – proseguono i sindacati – La RSU di Fabbrica proclama per la Giornata di venerdì 17 due ore di sciopero con uscita anticipata su tutti i turni di lavoro e il blocco di tutte le attività per sabato 18”.

Anche i lavoratori dell’indotto Fincantieri, come scrive Stabiesi.net, aderiranno allo sciopero indetto dalle sigle sindacali. Da Nord a Sud la sicurezza nei luoghi di lavoro è diventata una vera e propria emergenza, nel 2022 dei 1.090 infortuni mortali contati nel corso del 2022, sono stati 790 gli infortuni mortali in occasione di lavoro, mentre sono 300 quelli rilevati in itinere.