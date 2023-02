Corbara. Serve assolutamente l’individuazione della figura del direttore per dare un nuovo slancio alla consortile

Corbara. Consortile Comunità Sensibile. Pentangelo: “serve il direttore” (video)

Serve assolutamente l’individuazione della figura del direttore per dare un nuovo slancio alla consortile per i servizi sociali “comunità sensibile” del sub ambito S02.









Il parere di Pietro Pentangelo

Lo dice il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo che chiede anche con urgenza una nuova assemblea dei soci ovvero i comuni Scafati, Angri, Sant’Egidio e Corbara. Pentangelo manifesta preoccupazione dopo i vizi di forma del bando per l’individuazione del direttore generale. La consortile d’ambito è in forte affanno ma ci sono buone possibilità di recupero come sostiene il primo cittadino di Corbara.

