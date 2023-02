Pagani. Arciconfraternita, creato un tavolo permanente per la Festa della Madonna delle Galline

La madonna delle Galline

In un clima di fervida attesa, si avvicina a grandi passi il tempo della Festa in onore della Madonna del Carmine, a Pagani venerata con il titolo di Madonna delle galline.

In questa prospettiva, già da qualche tempo l’Arciconfraternita di Santa Maria Incoronata del Carmine ha inteso farsi promotrice di un percorso di preparazione per vivere con spirito di autenticità e di sincerità questo momento di fede e devozione.

La comunicazione dell’Arciconfraternita

Desideriamo – spiegano i membri dell’Arciconfraternita – che questo percorso sia per tutti un cammino attraverso il quale, guardando a Maria, sempre più possiamo diventare capaci di magnificare le meraviglie compiute dal Signore nella nostra esistenza. Con questo spirito, convinti che sia importante valorizzare il più possibile il tempo della Festa nei suoi aspetti più sinceri e genuini, cogliendo e vivendo in profondità gli elementi di questo evento senza mortificarne il tratto identitario, abbiamo proposto la costituzione di un Tavolo permanente di lavoro.

Lavorare insieme

Si è tenuto un primo formale incontro di questo Tavolo, al quale, in un clima di positiva collaborazione e condivisione delle responsabilità, hanno partecipato, oltre naturalmente all’Arciconfraternita, l’Amministrazione comunale, i rappresentanti dei toselli e del tosello madre e il delegato della Curia, don Antonio Guarracino. Ciascuno per quanto di propria competenza, tutti hanno condiviso l’esigenza e l’importanza di lavorare insieme.

Iniziativa importante

La costituzione di questo tavolo di lavoro costituisce un passaggio importante, per certi versi storico, in quanto mai verificatosi in precedenza, che siamo convinti potrà dare frutti significativi. In spirito di servizio, noi siamo pronti a fare la nostra parte, sotto la guida amorevole di Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra, che siamo certi ispirerà i cuori di tutti.