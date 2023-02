Un 28enne marocchino, senza fissa dimora, controllato in un giardino cittadino e trovato in possesso di 3 banconote false da 50 €.

I controlli

I Carabinieri della Stazione di San Marzano Sul Sarno hanno deferito in stato di libertà per il reato di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, un 28enne marocchino, senza fissa dimora, controllato in un giardino cittadino e trovato in possesso di 3 banconote false da 50 €.

L’espulsione

Inoltre, nei confronti dell’uomo, irregolare in Italia, è stato emesso un decreto di espulsione.