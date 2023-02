Sarno. Emergenza sicurezza: primi arresti e potenziamento della videosorveglianza

Emergenza sicurezza a Sarno, dopo tante notizie di cronaca arriva un primo arresto importante, frutto della collaborazione delle forze dell’ordine e della videosorveglianza comunale.

Il fenomeno

Nei mesi passati diversi furti ed effrazioni si sono ripetuti nel territorio sarnese, scatenando un problema sociale che è stato anche più volte sottolineato al prefetto di Salerno Francesco Russo. La difficile situazione ha visto una maggiore attenzione delle forze dell’ordine, che registrano anche importanti risultati. Arrestato infatti un uomo identificato come colpevole di diverse rapine in bar, ristoranti e negozi nell’area orientale della città grazie ad un’operazione che ha coinvolto in prima linea i Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano. R.F., pluripregiudicato, è stato oggetto così un’ordinanza di custodia cautelare che può rappresentare un messaggio di speranza e rilancio per il territorio.

I complimenti di Salvato

“Il mio plauso va a tutti gli agenti impegnati sul territorio e in questa operazione. Sono simbolo della legalità sul nostro territorio, l’arresto del soggetto è merito anche dei nostri agenti locali” ha spiegato l’assessore delegato alla sicurezza Gianpaolo Salvato “Gli stessi sono stati impegnati nelle indagini, aiutate dalle immagini di videosorveglianza che come sempre nel territorio rappresentano una risorsa funzionante e cruciale”.

Sorveglianza nodo cruciale

Molto importanti nelle indagini sono stati i sistemi di controllo del territorio, che hanno dato possibilità agli inquirenti di appurare i movimenti del malintenzionato, cosciente dei rischi in centro città e quindi fuggiasco sempre attraverso vie di fughe periferiche verso Striano, arrivando così nel napoletano dove è stato acciuffato. “La sicurezza è un tema che questa amministrazione ha sempre affrontato con la massima attenzione possibile. I bisogni dei cittadini e delle attività sono tutelati, la nostra battaglia di sicuro non finisce” conclude Salvato che può far affidamento anche su nuovi investimenti sul tema della videosorveglianza “Siamo molto contenti di aver messo in cantiere i lavori di efficientamento del nostro sistema, con ulteriori installazioni che avverranno in contemporanea con l’installazione di fibra ottica, capace quindi di dare maggiore affidabilità al servizio che ripeto è esistente e funziona con risultati evidenti”