Scafati. Prove di restyling, il commento di Gennaro Avagnano

A Scafati il commissario prefettizio Antonio D’Acunto sistema alberi e segnaletica orizzontale davanti le scuole, la città applaude e c’è chi polemizza con il passato.

Sicurezza urbana

Continua a ritmo spinto l’operato del prefetto provvisoriamente nel comune dell’agro fino alle elezioni previste a Maggio. Negli ultimi giorni sono stati visibili in centro e periferia diversi lavori di riqualificazione ben accolti dalla cittadinanza. Lavori sulle piante presenti e abbandonate negli ultimi mesi si sono succeduti in diversi luoghi cittadini, a ridosso di palazzo Mayer e non solo. Inoltre è già da una settimana che sono stati avviati gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale nei pressi degli istituti scolastici scafatesi.

La stoccata

Belle notizie, che trovano però il commento piccante dell’ex assessore durante il mandato Salvati Gennaro Avagnano, che non manca di attaccare i suoi ex alleati”Un’ ordinaria manutenzione che troppo spesso è mancata in città sotto la precedente amministrazione. Da questo modus operandi si deve partire, sembrerà ovvio ma spesso il passato ci ha dimostrato che non è così” prendendosela anche con alcuni funzionari comunali, attivi ora con il Prefetto ma storicamente poco collaborativi negli ultimi anni “Purtroppo spesso la responsabilità del non fare non è additabile solo alla politica ma anche ad una classe dirigenziale troppo distratta o disattenta non solo alle indicazioni della politica ma anche alla mancanza di amore per una città che gli dà da vivere”.