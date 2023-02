Scafati. Ufficiale: Cristoforo Salvati candidato sindaco FDI

Cristoforo Salvati è il candidato sindaco di Fratelli D’Italia, le liste attualmente a supporto sono tre ma destinate ad aumentare. E’ arrivata la fumata bianca nelle ultime ore da Salerno, dove si è tenuto un importante incontro tra le sfere provinciali e regionali del partito della Meloni proprio sull’argomento elezioni. In mattinata Salvati ha presentato il suo progetto, reputato valevole dalla dirigenza provinciale che ha così sciolto le riserve e deciso di appoggiare il sindaco sfiduciato lo scorso 16 Gennaio. Bruciata quindi la concorrenza in extremis di Mario Santocchio, con i quadri dirigenziali, in primis Alberico Gambino, che hanno smentito le notizie di un secondo mandato esplorativo all’ex presidente del consiglio comunale.

Le parole del candidato sindaco FDI

“Posso annunciare di essere ufficialmente il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Ho appena ricevuto la candidatura ufficiale, dopo il mandato esplorativo, dai vertici provinciali del partito. Un orgoglio per me che in FDI ho costruito gli ultimi 10 anni di una carriera politica nella quale sono cresciuto insieme al partito” ha scritto Cristoforo Salvati in un comunicato appresa la notizia “Non avevo dubbi sulla scelta, perché conosco le motivazioni e gli ideali che da sempre sono sinonimo della buona politica portata avanti da Fratelli d’Italia. In 10 anni siamo diventati il primo partito del Paese e i risultati già si stanno vedendo, nonostante la grave crisi socio-economica. Nel mio piccolo, a Scafati, ho portato avanti un progetto basato sull’onestà, sulla coerenza, sulla politica di servizio per il cittadino. In queste elezioni non avrò bisogno di fare promesse, perché ho abituato gli scafatesi al lavoro dell’amministrazione, dando per primo l’esempio”

Un modello vincente da rappresentare

“Porterò avanti i progetti degli ultimi 4 anni” continua Salvati “Sono partito da zero, con una città da ricostruire sotto tutti gli aspetti, anche quello dell’igiene urbana. Oggi, con orgoglio, vedo tante cose che sono state fatte e con spirito di sacrificio e dedizione sono pronto a farne altre. In Fratelli d’Italia, ci insegna il Governo nazionale, le porte non sono chiuse. Ma bisogna essere all’altezza di rappresentare il primo partito del Governo che in questi mesi ha dato un’immagine di grande compattezza e sviluppo. Un modello da riportare a Scafati nei prossimi anni. Ho tante cose da completare e tante cose da realizzare, ma con l’aiuto della città sono convinto che stavolta, tutti insieme, possiamo farcela. La buona politica vince sempre sugli interessi personali”.