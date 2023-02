Angri. Un nuovo slancio per le politiche ambientali passa necessariamente anche per la Commissione consiliare dedicata

Angri. Montella: “Si al nuovo slancio delle politiche ambientali”

Un nuovo slancio per le politiche ambientali passa necessariamente anche per la Commissione consiliare dedicata, presieduta dal giovane consigliere comunale Christian Montella. Decoro urbano, verde pubblico e politiche ambientali di genere sono tematiche sensibili per Montella che non fa mancare il suo supporto all’assessore delegato Ciro Calabrese, impegnato fortemente sul territorio cittadino proprio a salvaguardia dell’ambiente.

Recupero degli spazi verdi

“Stiamo restituendo alla nostra comunità importanti spazi verdi sottraendoli semplicemente all’incuria e al degrado, anche grazie al contributo delle attività che hanno deciso di aderire al progetto per l’adozione di un’aiuola. Vogliamo cercare di avvicinare quanto più possibile alle politiche ambientali i giovani ma anche i cittadini affinché salvaguardino queste aree” dice Montella.







Le aiuole

“Sarà mia cura, assieme a chi come me fa parte della Commissione ambiente di cui mi pregio essere il Presidente, individuare le aiuole stradali che necessitano di cura e manutenzione. Vogliamo recuperare anche le aree ludiche attrezzate dislocate su gran parte del territorio per incentivare associazioni e gruppi locali a riprendersi quel senso di comunità che non dobbiamo mai smarrire” conclude il consigliere Montella.

Luciano Verdoliva