Nocera Inferiore. Da lunedì 20 febbraio, chiuse due strade per lavori 

Il Corpo di Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Orlando e la chiusura di via Amato per lavori.

Da lunedì 20 febbraio, chiusura due strade per lavori

Con l’ordinanza n. 66 del 15/2/2023, il Corpo di Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Orlando, dal 20 febbraio al 21 marzo, nei soli giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 18.00, per i lavori di rifacimento degli allacci sulla condotta idrica. A causa della costituzione del cantiere, sono istituiti la chiusura al traffico veicolare dell’intero tratto e il divieto di sosta dal civico numero 2 al civico 44.

L’altra strada interessata

Inoltre, da lunedì 20 febbraio, è disposta la chiusura di via Amato, nel tratto compreso tra via Lanzara e piazza Guerritore, per il completamento dei lavori per la realizzazione della rete fognaria (1° lotto – Stralcio B), secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 71 del 16/02/2023 della Polizia Municipale.

Le dichiarazioni del Sindaco

«Stiamo procedendo speditamente con i lavori che finalmente doteranno il cuore della città della più importante delle infrastrutture: la rete fognaria. Contemporaneamente, siamo interessati anche dal progetto – finanziato con fondi europei – per la lotta alla dispersione idrica, che ci consentirà di avere un efficientamento della rete idrica» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.