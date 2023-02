Salerno. Test di medicina errati, accolto il ricorso di una candidata

Sarebbero almeno sette i quesiti ritenuti, “ambigui, errati e fuorvianti”, somministrati agli studenti per la prova di accesso alla facoltà di Medicina lo scorso settembre. Testo che ora dovranno essere verificati dai giudici per verificare e confermare la presenza di domande errate. Il Consiglio di Stato avalla quindi la tesi di una studentessa di Cava dei Tirreni, accogliendo le censure proposte da lei e da altri ricorrenti difesi dai legali dello studio Leone – Fell & C. che da anni mette in evidenza l’assoluta inefficacia dei test d’accesso come l’attuale metodo di selezione, oltre all’errato calcolo del fabbisogno di medici in Italia.

Guarda anche Angri. La città ha paura ora si mobilita anche la politica (video)













Il parere degli avvocati

“Siamo lieti che i giudici abbiano dato seguito alle nostre istanze – affermano i legali Francesco Leone, Simona Fell, Floriana Barbata e Chiara Campanelli – confermando la presenza di quesiti fuorvianti per i quali si rende ora necessario verificarne l’attendibilità. Riteniamo che questo sia un passo importante verso la vittoria dei nostri ricorrenti e la conferma che il test non è uno strumento in grado di garantire l’accesso a Medicina dei più meritevoli”.

Il precedente

Il Consiglio di Stato già lo scorso agosto aveva accolto il ricorso di 250 giovani ammettendoli sempre alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. “Tale aumento non soltanto è indice del sottodimensionamento dei posti sin qui disponibili nell’offerta formativa, ma sembra anche più aderente ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri”, scrissero i giudici nelle motivazioni.









Rottamazione del vecchio metodo selettivo, ecco il Tolc

L’attuale metodo selettivo comunque sarà presto sostituito dalla prova d’esame “Tolc” (Test OnLine Cisia). La prova potrà essere ripetuta più volte. La prima “finestra” prevista per il 2023 è tra il 13 e il 22 aprile. Mentre la seconda è fissata tra il 15 e il 25 luglio. Tenendo contro di queste sessioni ciascun ateneo potrà stabilire giorni e turni delle prove.

ReCro