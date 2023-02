San Valentino Torio. Efficientamento energetico, illuminata anche via Buonarroti

Le parole del sindaco

Un gran bel lavoro – spiega il sindaco – per il quale ringrazio di cuore l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, l’ Arch. Enrico Eliani Responsabile UTC per le Opere Pubbliche e l’ impresa esecutrice ITM Impianti. Siamo felici di avere portato la luce in una zona molto abitata e che non era, per larga parte, servita dall’ impianto pubblico.