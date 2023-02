Virtus Avellino-Scafatese 3-2. Passo falso dei giallobleu che tornano dalla trasferta avellinese senza punti e con l’Agropoli nuovamente a pari punti, dopo il pareggio contro il Salrnum Baronissi.

Virtus Avellino-Scafatese 3-2: la cronaca

Tante le assenze in casa dei canarini, ma nonostante ciò dopo appena 12 minuti sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Esposito fa la sponda per Evacuo che trova il diciassettesimo gol in campionato. I padroni di casa provano e a reagire ed al 25’ Cozzolino di testa non inquadra lo specchio da un’ottima posizione. 4 minuti dopo, però, Ripoli ristabilisce la parità dopo un’ottima azione condotta da Modano e Alleruzzo. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-1.

Nella ripresa passano appena 40 secondi e la compagine avellinese trova subito il sorpasso. Cozzolino di testa questa volta non sbaglia e batte Botta. Mister Liquidato inserisce anche Tagliamonte per avere una Scafatese offensiva ed al 64’ arriva il pari con la terza rete stagionale di Iovinella. Ancora una volta, però, i giallobleu non riescono a gestire il risultato e dopo appena un minuto ancora Ripoli riporta avanti la Virtus Avellino. Gli ospiti provano a creare con dei lanci per le due punte, ma i biancoverdi fanno buona guardia e portano i 3 punti a casa.

Virtus Avellino-Scafatese 3-2: il tabellino

VIRTUS AVELLINO: Volpe 03, Della Rocca, Lippiello, Modano, Giobbe, Nicodemo 04, Alleruzzo, De Maio (85′ Silano 04), Cozzolino, Cucciniello, Ripoli (81′ Nappi).

A disposizione: Parisi, Silano 04, Rusolo 05, Lahfidi 04, Panico 04, Cucciniello 05, Dello Russo 05, Nappi, Buonocore 04.

All: Filarmonico Roberto

SCAFATESE: Botta 04, Esposito, Iovinella, Manzo (89′ Frulio), Trezza, Napolitano (53′ Tagliamonte), Di Pasquale 03 (45′ Marsiglia 04), Canale, Cavaliere, Evacuo, Alvino.

A disposizione: Colantuono 03, Scarpati, Tagliamonte, Frulio, Marsiglia 04, Vassallo 05, Salvatore 04, Meglio 05, Acanfora 06.

All: Liquidato Stefano

RETI: 12′ Evacuo, 29′ Ripoli, 46′ Cozzolino, 64′ Iovinella, 65′ Ripoli

Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola

Assistenti: Luca Vatiero di Agropoli e Igino Carrozza di Battipaglia

Note: Ammoniti: Evacuo (S), Cavaliere (S), Canale (S), Cozzolino (V). Calci d’angolo: 7-4 .