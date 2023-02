San Marzano-Vico Equense 2-0. Non fa più notizia, ormai, che la squadra di mister Fabiano esca dal terreno di gioco con i 3 punti in tasca. Grande prestazione, però, degli ospiti che hanno retto per tutta la prima frazione di gioco, salvo poi concedere i 2 gol nei secondi 45 minuti.

San Marzano-Vico Equense 2-0: la cronaca del match

I padroni di casa partono subito forte e dopo 10 minuti sono già 3 le occasioni in favore dei rossoblu. Clamorosa al 10’ sui piedi di Camara, servito perfettamente da Marotta, che calcia a lato. La squadra allenata da mister Teta è molto attenta e si chiude con qualità, concedendo poco spazio al San Marzano. Un’altra occasione degna di nota arriva al 40’ con Marzano che di testa non angola e manda la sfera centralmente. Dopo 45 minuti le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Nella seconda frazione i rossoblu iniziano a fare le prove generali del gol: Castagna calcia in diagonale, ma il palo gli nega la gioia. Al 55’ arriva la rete: traversone, Riccio salta più di tutti e batte Leone, portando i suoi in vantaggio. La prima occasione per i biancoazzurri arriva al 62’ con Procida che ci prova direttamente da calcio piazzato, ma la palla termina di un soffio alta. Il San Marzano continua a spingere ed il gol del raddoppio arriva all’84’: Camara entra in area, scarica a rimorchio per Montoro che con un diagonale perfetto sigla la seconda rete a tinte rossoblu. La squadra di mister Fabiano gestisce nel finale riuscendo a non rischiare praticamente nulla e portare i 3 punti a casa.

San Marzano-Vico Equense 2-0: il tabellino

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Fernando (22’ st Chiariello), Riccio, Di Girolamo, Dentice; Marzano (24’ st Tarascio), Nuvoli (29’st Lettieri), Casillo (15’ st Montoro); Marotta (26’ Elefante), Castagna, Camara. A disposizione: Ragone, Velotti, Tranchino, Esposito. Allenatore: Fabiano.

VICO EQUENSE (4–4–2): Leone; Visconti, Mezavilla, Manzi (40’ st Celentano), Correale; Musto (15’ st Calabrese), Agnello, Sannino; Mazzotta (15’ st Ferrara), Cuomo, Procida. A disposizione: Norvello, Guida, Savarese. Allenatore: Teta.

ARBITRO: Fermo (Torre Annunziata). Assistenti: Trotta (Nocera Inferiore) e Vano (Napoli).

RETI: 10’ st Riccio, 39’ st Montoro.