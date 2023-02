Angri. Tutti in villa, si festeggia il carnevale con l’Associazione Nomos

L’associazione Nomos, con il Patrocinio del Comune di Angri, organizza il “Carnevale in Villa”, un’occasione per festeggiare il Carnevale nei Giardini di Villa Doria tra balli, mascotte, trampolieri e altre attività di intrattenimento per i più piccoli e le famiglie.

Dopo la pandemia è il primo carnevale che si festeggia senza particolari preoccupazioni e restrizioni. L’associazione culturale Nomos, non nuova a questo tipo di iniziative, quest’anno propone il classico carnevale dedicato a bambini, per un sano divertimento da trascorrere in allegria con musica e tanto divertimento.

Per l’occasione, al fine di garantire una piacevole permanenza nel centro cittadino e l’incolumità dei partecipanti ai festeggiamenti, il Comune di Angri ha istituito il divieto di transito temporaneo nelle giornate del 19 e 21 Febbraio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessata esigenza, in:

Via Murelle (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Fleming e l’intersezione con piazza Doria);

C.so Italia (nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Doria e l’intersezione con Via Arnedi);

via Zurlo (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Giudici e l’intersezione con piazza Doria);

Piazza San Giovanni (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Canonico Fusco e l’intersezione con via Amendola); •via Don Minzoni; •via Marconi; •via Amendola.

Ecco il messaggio che il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha lanciato dalla sua pagina social:

“Vi invito a prendere parte ai festeggiamenti e ad accompagnare, i più piccoli, a trascorrere qualche ora di vera spensieratezza vivendo la nostra città, come fanno da sempre gli Angresi in occasione delle festività”.