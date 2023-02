Napoli. Il padre muore e lui picchia due medici al “Vecchio Pellegrini”

Per uno 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio con ematoma al collo. Per l'altro 4 giorni di prognosi

L’evento scatenante l’aggressione

A scatenare l’aggressione la scorsa notte all’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il decesso per arresto cardiocircolatorio di un uomo di 64 anni che era stato portato al pronto soccorso in ambulanza. Il figlio alla notizia della morte del padre sarebbe andato in escandescenza.

Le vittime

Due i medici aggrediti. Per uno 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio con ematoma al collo. Per l’altro 4 giorni di prognosi.

La denuncia

L’aggressore è un giovane di 27 anni che è stato subito identificato e sarà denunciato dai carabinieri.