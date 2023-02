Sant’Egidio del Monte Albino celebra il poeta Aniello Califano autore di “‘O Surdato ‘nnammurato”

Ricorre domani, 20 febbraio il 104° anniversario della morte di Aniello Califano, nobile figlio di Sant’Egidio del Monte Albino, poeta e paroliere di rara maestria, autore dei versi immortali de ‘O Surdato ‘nnammurato,

La vita

Aniello Michele Califano nasce a Sorrento il 19 gennaio 1870 da Alfonso Califano, importante proprietario terriero di Sant'Egidio del Monte Albino. Vive la sua infanzia nella villa paterna di Sant'Egidio fino all'età di 18 anni.

A Napoli dove si trasferisce per gli studi, inizia a scrivere i primi versi in lingua napoletana e sottopone a vari musicisti i suoi scritti. Quando torna a Sant’Egidio, dove decide di fermarsi stabilmente nella sua villa paterna, spesso viene raggiunto da amici poeti e musicisti e in un locale al piano terra di Villa Califano allestisce una sorta di piccolo “conservatorio”, dove pare sia stata scritta la celebre canzone; a Enrico Cannio consegna i versi di “‘O Surdato ‘nnammurato”. Dopo meno di un anno, pubblica “Tiempe belle” con musica di Vincenzo Valente.

Aniello durante la sua permanenza a Sant’Egidio conosce la dama di compagnia della mamma, la paganese Stella Pepe, già due volte vedova, dalla quale avrà quattro figli che riconoscerà in punto di morte. Contagiato dal vaiolo muore a Sant’Egidio del Monte Albino nel 1919.

La commemorazione Il Comune di Sant’Egidio ha programmato delle iniziative per celebrare la memoria di questo illustre concittadino, conosciuto in tutto il mondo e che in tutto il mondo porta in alto il nome di Sant’Egidio.

Il programma

Nella giornata di ieri è stata celebrata a Sant’Egidio nella parrocchia San Lorenzo Martirela la Santa messa in memoria del poeta e presso l’oratorio parrocchiale è stata aperta la mostra storica sul poeta paroliere.

Questa mattina alle ore 10.30 presso il cimitero comunale di Sorrento si svolgerà una commemorazione sulla tomba del poeta alla quale interverranno oltre le autorità cittadine di Sorrento anche quelle di Sant’Egidio.