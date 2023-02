Sarno. E’ morto Padre Maurizio Albano cappellano dell’ospedale

Sarno. È morto Padre Maurizio Albano cappellano dell’ospedale

Padre Maurizio Albano si è spento all’età di 93 anni questa mattina all’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Francescano e già cappellano del nosocomio e presidente emerito del Comitato per la ricostruzione del Villa Malta.

Guarda anche Napoli. Il teatro piange la scomparsa di Maurizio Scaparro (video)

Una vita dedicata alla sua comunità

Padre Maurizio ha dedicato un’intera vita alla comunità sarnese, dal convento dei Frati Francescani del Santuario di Foce. Per quasi 40 anni, è stato cappellano del presidio ospedaliero prima in via Pedagnali e poi in via Sarno Striano.

La determinazione

Con la sua forza e determinazione era il simbolo della lotta per riavere una struttura sanitaria a Sarno dopo la frana del maggio 1998.