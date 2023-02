Scafati. Arriva il Pride il 16 Settembre, un momento storico

Dai moti di Stonewall al fiume Sarno il passo è breve, a Scafati uno dei prossimi Pride regionali. E’ fissato al prossimo 16 Settembre la manifestazione arcobaleno che sta prendendo vita settimana dopo settimana all’interno dei locali del circolo Arci Cortocircuito.

Il percorso

Nelle scorse settimane all’interno dello spazio giovanile e culturale si è tenuta un’assemblea pubblica dedicata all’argomento, con associazioni e cittadini entusiasti dell’opportunità. Le parti in campo hanno così composto un comitato che comprende Pride Vesuvio Rainbow, Cortocircuito, Casa del Popolo Scafati, ALFI le Maree, ANPI Scafati e AGEDO Napoli e Campania (quest’ultima associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBT+). “Le associazioni lanciano un appello pubblico, alla cittadinanza e a tutte le realtà del territorio, a far parte da subito del Comitato organizzatore che resterà di fatto un contenitore aperto, pronto ad accogliere tutti gli stimoli e tutti i contributi che arriveranno nei prossimi giorni e nei prossimi mesi” spiegano in un comunicato Pride Vesuvio Rainbow.

Scafati, una scelta precisa

Il Pride arriva a Scafati dopo una lunga lotta generazionale e associativa sul tema della liberazione dei corpi e dei saperi, non dimenticando il ruolo fondamentale dell’intersezionalità delle battaglie. Una conferma di un percorso vivo nato ravvivato nel 2018 dal vicino Pompei Pride. Per questo il Pride che andrà in scena il prossimo settembre non sarà, come non lo è mai stata, una semplice passerella di amore e romanticismo, ma è soprattutto la manifestazione dell’orgoglio scafatese, con le sue battaglie e le sue sensibilità. “Per noi è un onore infinito poter ospitare questi momenti di profonda discussione sociale e politica” è l’intervento del presidente del circolo Arci Lorenzo Coppa “Scafati è una città violenta, senza sicurezza, povera culturalmente. Viviamo mesi ogni inverno chiusi in casa spaventati da allagamenti e tragedie di qualunque tipo. Ci sono tante difficoltà, ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di aggrapparci alla nostra identità, ai nostri sentimenti e anche alle eccellenze che rappresentiamo. Questo sarà il Scafati Pride, il riscatto di una città che dice basta a meccanismi prevaricatori e violenti per presentare un modello di vita sociale fondata sulla comprensione, sull’accettazione e sulla voglia di ricostruire la nostra città, ferita ma non morta”.