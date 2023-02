Brindisi-Nocerina 1-0. Continua il periodo buio per i molossi che cadono in casa della quarta forza del campionato. Un gol ad inizio ripresa regala i 3 punti ai padroni di casa che salgono così a quota 43 punti in classifica.

Brindisi-Nocerina 1-0: la cronaca del match

La gara inizia su ritmi molto bassi con le due compagini che non rischiano praticamente nulla. Con il passare del tempo i pugliesi iniziano ad essere padroni del campo ed arriva l’occasione con un tiro di Felleca che Romeo è lesto a deviare. I molossi provano ad affacciarsi dalle parti di Vismara ma senza rendersi pericolosi. Nei primi 45 minuti il risultato non si sblocca e si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa è il Brindisi a partire molto forte e dopo 10 minuti trova il vantaggio: Sirri sugli sviluppi di un corner batte Russo e porta i pugliesi avanti. La Nocerina prova il tutto per tutto ma senza rendersi mai pericolosa. I padroni di casa sono bravi a gestire il vantaggio e riescono così a trovare la seconda vittoria consecutiva.

Brindisi-Nocerina 1-0: il tabellino

BRINDISI: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Sirri, Valenti, Malaccari (46’st De Rosa), Cancelli, Opoola (41′ st Palumbo), D’Anna, Felleca (24’st Ceesay), Diouf (35′ st Santoro). A disp. Di Fusco, Montalto, Dammacco, Baldan, Maltese. All. Danucci

NOCERINA: Russo, Menichino (21’st Bandiera), Romeo, De Marino, Maletic, Ziello, Ciacomarro, Chietti, Mancino (41’st Schiavella), Garofalo, Hedman (21’st Flora). A disp. Caliendo, Stagkos, Schiavella, Fusco. All. Erra

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero

MARCATORI: 9′ st Sirri (Br)