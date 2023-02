Paganese-Portici 3-0. “Il sole splende sempre dopo la tempesta” recita un famoso proverbio, e così è stato per la compagine azzurrostellata. Infatti la squadra di mister Giampà torna al successo dopo 3 gare consecutive senza trovare la vittoria. Ospiti che, invece, si fermano dopo 2 vittorie di fila.

Paganese-Portici 3-0: la cronaca del match

Sfida che inizia subito nel migliore dei modi per i padroni di casa, che dopo appena 1 minuto passano in vantaggio. Serie di rimpalli in area di rigore, arriva De Felice che sigla l’1-0 trovando il dodicesimo centro stagionale. Il Portici prova a rialzare la testa ed al 23’ sfiora il gol del pari con Nocerino che colpisce in pieno il palo. La Paganese poi gestisce bene senza rischiare praticamente nulla, ma anche gli ospiti fanno buona guardia. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-0.

Nella ripresa è il Portici a partire subito forte creando problemi alla retroguardia azzurrostellata. Al 60’ è Maranzino che, con un tiro dal limite, sfiora il palo e non trova l’1-1. Passano 6 minuti, però, ed è ancora la Paganese a trovare la via del gol, ancora con De Felice che fa 13 in stagione. Gli ospiti accusano il colpo e dopo appena 2 minuti arriva il definitivo KO: Maggio al volo trova un eurogol e chiude il match. I ritmi della gara di abbassano, con la squadra di Giampà che riesce a gestire l’ultima parte della sfida senza rischiare praticamente nulla e soprattutto senza subire reti.