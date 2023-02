Sport. Profondo grigiorosso, Angri sconfitta 2-1 contro il COS Sarrabus

Psicodramma Angri, sopra ad un quarto d’ora dalla fine nel punteggio e negli uomini perde 2-1 con il Cos Sarrabus Ogliastra. Sempre più zona retrocessione per gli uomini di Condemi, che si sciolgono minuto contro minuto rimpiangendo diverse occasioni per il 2-0 sciupate.

Un inizio fortissimo

Primo tempo che inizia con un approccio furibondo da parte dei doriani, che subito pressano alto i propri avversari. La foga trova subito il gol dopo appena tre minuti. Perfetta l’avanzata sulla sinistra di Liguoro che mette in mezzo un cross perfetto per Barone, che a volo spinge il pallone in rete. I sardi dimostrano di subire il colpo, con molte disattenzioni tecniche che permettono al cavallino di gestire. A migliorare la situazione nel campo l’inferiorità numerica imposta ai locali al minuto 36. In occasione di una punizione per la Costa Orientale Sarda dai 30 metri dalla barriera si accascia Fiore, l’arbitro ravvisa un gesto violento di Manca e scatta l’espulsione. L’Angri a questo punto cerca subito il mortifero 2-0, ed è sfortunata con Varsi all’inizio del recupero, con una traversa presa in area di rigore che nega la gioia del raddoppio.

Un altro blackout

La seconda frazione inizia con la rivalsa sarda, ma gigantesche sono le occasioni non sfruttate da Barone tra il minuto 63 e il 68. Il numero 9 in contropiede prima trova una grande risposta di De Luca, poi non riesce ad anticipare il passaggio di Umile poco più tardi. Il rischio è dietro l’angolo, e bravissimo è stato Bellarosa al minuto 75 ancora su Balbo, bravo a sfruttare un calcio piazzato sulla tre quarti per scaricare un ottimo diagonale. La voglia dei sardi cresce, ed arriva il pareggio di Mancosu al minuto 78, bravo a sfruttare un cross rasoterra dalla destra. Blackout dei doriani, che con un uomo in più riescono addirittura a farsi rimontare al minuto 81 dalla zampata di Balbo, che stavolta inserendosi da un cross da Laconi riesce a siglare il 2-1. I grigiorossi provano una confusa risposta, ma in 15 minuti non riescono a creare nulla se non un paio di mischie.